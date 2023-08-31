Министр обороны Великобритании ушел в отставку

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес ушел со своего поста. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, на эту должность назначат нынешнего министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шаппса.

Уоллес возглавлял британское министерство обороны с июля 2019 года. За это время в Британии сменились три премьера – Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», – говорится в официальном письме, которое министр направил Сунаку. Позже на сайте британского кабмина появилось сообщение, что премьер принял отставку Уоллеса.

О своих намерениях Бен Уоллес заявлял еще в июле. Тогда в интервью газете Times он сообщил, что осенью собирается оставить пост министра обороны. Уоллес признался, что хочет уйти из политики, вернуться к обычной жизни и работать в баре.

По информации Sky News, на должность главы британского минобороны претендует Грант Шаппс, возглавляющий в настоящий момент минэнерго. Раньше он занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.

Лондон, Зоя Осколкова

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