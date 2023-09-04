СМИ: Эрдоган и Путин обсудят новое предложение ООН по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передаст президенту РФ Владимиру Путину новое пакетное предложение по зерновой сделке от ООН. А также предложит свое посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине, пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.

Издание назвало возобновление черноморской инициативы самой важной темой переговоров Путина и Эрдогана. ООН составила новое пакетное соглашение, в которое включили формулу преодоления платежных и страховых барьеров при экспорте из России зерна и удобрений.

«В ходе встречи Эрдоган подчеркнет важность возрождения Черноморской зерновой инициативы как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира на Черном море», – отметило издание.

Второй важной темой станут «справедливые» мирные переговоры по конфликту на Украине. Эрдоган готов выступить посредником для организации диалога и оказать любую поддержку.

Среди основных тем переговоров будет энергетика. Идея газового хаба изменилась в создание цифровой торговой площадки без необходимости хранить голубое топливо.

Также Эрдоган намерен подтвердить сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. В частности, сохранение политического единства и территориальной целостности Сирии.

Президенты РФ и Турции встретятся в Сочи 4 сентября. В Кремле уточнили, что переговоры начнутся в середине дня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия довела до сведения Турции, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки. Он заверил, что Москва готова вернуть к работе зерновой коридор, как только все пункты меморандума Россия-ООН будут выполнены.

Анкара, Наталья Рязанова

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