Кремль высказал настороженность из-за совместных учений Армении и США

В Кремле отреагировали на планы Армении провести военные учения с США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщение о проведении в сентябре совместных военных учений Армении и США на армянской территории вызывает настороженность.

«Безусловно, это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», – сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило, что с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар» пройдут совместные военные учения Армении и США. По информации ведомства, цель маневров – повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

Напомним, в январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

3 сентября Пашинян в интервью газете La Repubblica высказал серьезные претензии в адрес России. Он упрекнул Москву в том, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и что Россия якобы сама уходит из региона. При этом Пашинян назвал зависимость Армении от России в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана.

В Кремле не согласились с высказыванием Пашиняна. Песков накануне заявил, что Россия продолжает играть «последовательную, очень важную роль» по стабилизации обстановки в регионе и «никуда она уходить не может».

Москва, Наталья Петрова

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