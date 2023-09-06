Армения объявила о проведении совместных с США военных учений

Минобороны Армении анонсировало совместные военные учения с США: маневры пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Об этом говорится в сообщении военного ведомства республики.

Учения Eagle Partner 2023 состоятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар».

По информации ведомства, американские и армянские военнослужащие отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

«Цель учений – повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи», – отметили в Минобороны Армении.

При этом в ведомстве заявили, что маневры также ставят своей задачей повысить готовность армянского подразделения к запланированным оценкам «Концепции оперативного потенциала» программы НАТО «Партнерство во имя мира».

«В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных учениях и учениях в странах-партнерах», – указали в Минобороны.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

3 сентября Пашинян высказал серьезные претензии в адрес России. Он упрекнул Москву в том, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха и что Россия якобы сама уходит из региона. При этом Пашинян назвал зависимость Армении от России в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана. В настоящее время, по его словам, предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности.

В МИД России сочли риторику Еревана о российских миротворцах неприемлемой.

Меж тем глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер предложил Армении вступить в Североатлантический альянс. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил журналистам, что страна не получала приглашение о вступлении в альянс, но Ереван готов продолжить сотрудничество с Североатлантическим блоком в различных форматах.

Ереван, Наталья Петрова

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