В НАТО призвали Армению вступить в альянс

Руководитель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил с предложением к Армении вступить в Североатлантический альянс. Заявление об этом он опубликовал в соцсети X, отметив аккаунты премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Джо Байдена.

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США», – написал Фелингер.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян высказал серьезные претензии в адрес России. Он упрекнул Москву в том, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. При этом Пашинян назвал зависимость Армении от России в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана. Заявления прозвучали в интервью изданию La Repubblica.

По словам Пашиняна, в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности. При этом он заявил, что «Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона».

Москва, Наталья Петрова

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