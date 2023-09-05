Неприемлемая риторика, похожая на хамство: МИД России ждет разъяснений от Еревана

Министерство иностранных дел РФ считает неприемлемой риторику Еревана о российских миротворцах, и ожидает официальных разъяснений о планах Армении признать статус международного уголовного суда МУС, который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, при оценке действий Армении по ратификации Римского статута МУС Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана. «Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», – сказала она.

Вместе с тем Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который высказал серьезные претензии в адрес России, в том числе, что об ошибке рассчитывать на Россию в сфере безопасности, что миротворческие силы РФ не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона.

«Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных…. Нужно нести собственную ответственность... Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора», – сказала Захарова, дав понять, что подобная риторика «неприемлема».

Комментируя заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна, выступившего с критическими заявлениями по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, официальный представитель МИД такая риторика Еревана «похожа на хамство».

«Мне кажется, эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении. Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, – использовать какие-то подобные выражения. А мы их видим и слышим в последнее время немало», – подчеркнула она.

При этом Захарова добавила, что если представители Армении хотят разговаривать с российской стороной на экспертном и «на хорошем политическом уровне, то для этого есть все возможности».

Москва, Светлана Антонова

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