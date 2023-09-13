Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Глава российского государства приехал туда из Владивостока, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Северокорейский лидер прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома.

Встреча лидеров двух государств прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где идет сборка новой ракеты «Ангара». Владимир Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались.

Лидер КНДР поблагодарил российского президента за приглашение. «Спасибо, что, несмотря на свою занятость, пригласили нас и тепло приняли», – сказал он в ходе встречи с Путиным (цитата по ТАСС).

«Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент РФ к Ким Чен Ыну.

Лидеры двух стран осмотрели ряд объектов космодрома, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящийся стартовый комплекс для «Ангары». Далее на площадке космодрома пройдут российско-корейские переговоры на высшем уровне – с участием делегаций и один на один. В них примет участие министр обороны РФСергей Шойгу. Пресс-конференции по итогам переговоров не будет, сообщал ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Ким Чен Ын прибыл в Россию накануне. Его встретили глава Минприроды Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Лидер КНДР заявил, что его визит в Россию отражает важность стратегического взаимодействия Пхеньяна с Москвой.

Москва, Наталья Петрова

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