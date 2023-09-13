Ким Чен Ын заявил о поддержке КНДР всех решений Путина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный назвал отношения с Россией первым приоритетом для КНДР и заявил, что Пхеньян всегда поддерживал все решения руководства РФ.

По словам лидера КНДР, Россия сейчас «поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России» (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

«Сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России. Также я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР напомнил, что дружба двух стран «имеет глубокие корни». «И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией», – сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что его визит в Россию проходит в «очень особое время». Северокорейский руководитель выразил уверенность, что встреча лидеров двух стран поднимет отношения КНДР и России на новый уровень. «У нас очень много вопросов для развития отношений, включая политику, экономику и культуру, – для того, чтобы это помогло улучшению благосостояния наших народов», – сказал Ким Чен Ын.

Он поблагодарил Путина за приглашение в Россию, а также за возможность побывать на космодроме Восточный и увидеть «настоящее и будущее России» как космической державы.

Президент РФ заявил, что очень рад принимать лидера КНДР в России. Путин напомнил, что СССР первым признал суверенитет Северной Кореи, и назвал знаковой датой предстоящий 70-летний юбилей победы республики в войне за независимость. Глава российского государства добавил, что лидеры двух стран обсудят вопросы «экономического взаимодействия и гуманитарного характера», а также ситуацию в регионе. «Вопросов у нас много», – подчеркнул Путин.

Лидер КНДР прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. Сегодня лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный в Амурской области. Перед переговорами они осмотрели ряд объектов космодрома, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2» и строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Москва, Наталья Петрова

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