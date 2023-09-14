Посол Антонов обвинил США в двуличии за возмущение сотрудничеством России и КНДР

Посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в двуличии после негативной оценки Вашингтоном сотрудничества Москвы и Пхеньяна. США пытаются представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире в то время, как сами «сколачивают военные коалиции» и наращивают масштаб военных учений.

«Попытки представить взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают отторжение. Как оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова?» – задался вопросом российский дипломат.

Параллельно США накачивают оружием Украину и поощряют «сателлитов» передавать Киеву военную технику, оставшуюся со времен СССР.

«Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в «горячую» точку американцам можно, а российское военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями», – приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

Он призвал Вашингтон «выбросить на свалку свою санкционную дубинку» и начать выстраивать равноправные отношения с другими странами. Вместо того, чтобы пытаться сохранить однополярное доминирование, Штатам лучше задуматься над соблюдением принципа неделимости безопасности.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отношения с Россией первым приоритетом для своей страны. Он заявил, что Пхеньян всегда поддерживал все решения Москвы.

Запад еще до встречи двух лидеров заявил, что предметом переговоров станут поставки вооружений. В Белом доме США пригрозили «принять меры», если Россия и КНДР заключат оружейные сделки.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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