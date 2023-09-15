В Турции опровергли сообщения о приостановке переговоров с Россией по газовому хабу

Сообщения об отсрочке переговоров Турции с Россией по созданию газового хаба не соответствует действительности. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на брифинге в пятницу. По его словам, была пауза из-за разрушительного землетрясения в феврале, но сейчас Россия и Турция продолжают переговоры.

Как отметил министр, с момента, как Россия предложила Турции создать газовую торговую платформу, в республике произошло землетрясение и состоялись президентские выборы.

«Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры», – цитирует Байрактара ТАСС.

Глава Минэнерго также отметил, что Анкара не против создания дополнительной платформы для торговли газом. «Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой», – заявил министр.

Однако если сейчас имеется работающая газовая торговая площадка, то нет смысла ждать еще год, «чтобы начать эту торговую операцию», – уточнил он.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что создание газового хаба в Турции для замены Россией потерянных продаж «голубого топлива» в Европу приостановлено. По его сведениям, причиной стали разногласия по поводу того, кто будет управлять объектом.

Анкара, Наталья Петрова

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