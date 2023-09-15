«Плясать всем придется барыню»: Путин оценил перспективы переговоров с Украиной

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но Киев должен прямо сказать, что готов к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никогда не отказывались от переговоров. Если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим», – сказал Путин во время совместного брифинга с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Журналисты напомнили российскому лидеру о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, что Москве пора проявить инициативу и станцевать с Киевом дипломатическое «танго». По мнению Вашингтона, украинские власти готовы идти на переговоры.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Это, конечно, замечательная музыка и движения красивые. Но они всё пытаются решать с позиции силы. Думаю, для Украины важно гопак не забыть, а то так будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню», – подвел итог Путин.

Стенограмма брифинга опубликована на сайте Кремля.

В Кремле отметили, что со стороны Украины не поступало никаких сигналов о возможности переговоров. В офисе президента Украины любые переговоры с Россией приравняли к капитуляции. «На данный момент партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением», – сказал советник украинского лидера Михаил Подоляк.

Москва, Наталья Рязанова

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