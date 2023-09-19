МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за встречи Путина и Кима

МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика в связи с переговорами президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Россию призвали «немедленно прекратить военное сотрудничество» с Северной Кореей.

Встреча дипломатов состоялась в Сеуле во второй половине дня 19 сентября, сообщили в южнокорейском МИД. Послу РФ сообщили, что Сеул намерен сотрудничать с международным сообществом для разработки «решительных мер» в ответ на результаты переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Сеул призвал Москву «немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей».

«Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из сторон создания международной системы нераспространения, должна действовать ответственно», – добавили в МИД.

По данным министерства, посол Кулик заверил, что подробно доложит о позиции Южной Кореи руководству РФ.

Ранее Сеул допустил введение санкций против России в случае продолжения военного сотрудничества России и КНДР. Южная Корея подчеркнула, что сделка с оружием станет нарушением резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный» в Дальневосточном регионе России. Большая часть переговоров прошла в закрытом режиме.

Сеул, Наталья Рязанова

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