Болгария высылает настоятеля подворья РПЦ в Софии

Болгарские власти приняли решение выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана. Об этом сообщили российском посольстве в Болгарии.

В Софии сочли, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности, уточнили в дипмиссии, передает ТАСС.

Напомним, 28 июня прошлого года Болгария объявила персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России, уличенных в якобы «шпионаже». В российском посольстве назвали это решение «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом, который подрывает основу российско-болгарских отношений».

МИД России сообщил о высылке 14 болгарских дипломатов качестве ответной меры на решение болгарской стороны о высылке 70 российских сотрудников загранучреждений.

София, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»