Медведев предложил полякам и украинцам сменить власть

Разлад между Украиной и Польшей может угрожать народам этих стран, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он призвал граждан обеих стран поступить разумно и убрать таких лидеров с «политической доски».

«Поляки фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше Польша знает, что делать с чужими землями. Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих и просто уберут их с политической доски», – порассуждал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что киевский режим начал надоедать даже ближайшим союзникам, которые «давно не видят Украину равноценным партнёром». Поэтому готовы раздуть скандал из-за «корки чёрствого хлеба».

«Перегрызлись наши самые любимые противники. Киев устроил Польше истерику и обвинил соседей… в пособничестве русским! Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву! С такими союзниками и врагов не надо», – написал Медведев.

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что Варшава не будет передавать Киеву современную военную технику. Украина сможет получить только те вооружения, которые польская армия перестала использовать и списала. Объявление прозвучало после того, как Украина подала жалобу в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за запрета этих стран на импорт сельхозпродукции с Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»