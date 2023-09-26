Посол Антонов обвинил США в циничности после скандала с нацистом в Канаде

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал слова пресс-секретаря госдепа Мэттью Миллера, заявившего, что он не владеет информацией о скандале с чествованием украинского нациста, эсэсовца из дивизии «Галиция» в парламенте Канады. «Невнятная» реакция представителя американского внешнеполитического ведомства на появление нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте показала всю циничность США, которые делали неоднократные заявления о приверженности борьбе с антисемитизмом, заявил российский дипломат.

«Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца <…> выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике», – приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ в США.

«Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны», – отметил дипломат. Он назвал подобные действия «предательством памяти американских солдат и офицеров», отдавших жизни за независимость Соединенных Штатов.

Антонов отметил, что политистеблишмент США «вообще демонстрирует невнимательность», когда речь идет о проявлении нацизма на Украине. Так, в Вашингтоне не заметили жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Не беспокоятся в США по поводу открытого использования украинскими боевиками эсэсовской символики. Кроме того, американцы не возражают против открытия в США памятников лидерам украинского национализма, сотрудничавшим с Гитлером, указал посол.

Нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажило «реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века», подчеркнул Антонов.

Посол назвал переписывание истории Второй мировой войны недопустимым. «Коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим занимаются на Украине Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции», – заключил Антонов.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация выступает против любого чествования нацистов.

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, украинский президент Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо в парламенте Канады стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии ваффен-СС «Галичина».

Позже Трюдо утверждал, что ни он, ни делегация Зеленского, не были информированы о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца. А накануне премьер-министр Канады заявил, что в скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны виновата российская пропаганда.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского нациста в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН.

Москва, Наталья Петрова

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