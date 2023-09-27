Экс-премьер Нагорного Карабаха Рубен Варданян задержан и доставлен в Баку

Пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего руководителя правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, экс-главы компании «Тройка Диалог» миллиардера Рубена Варданяна.

В заявлении пресс-центра ведомства говорится, что бизнесмен был задержан при попытке выехать в Армению через пограничный пункт пропуска «Лачин» и доставлен в Баку. Отмечается, что Варданян «передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения».

Ранее сегодня о задержании бизнесмена азербайджанскими силовиками сообщила его жена Вероника Зонабенд, опубликовав соответствующее заявление в телеграм-канале супруга.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не располагают информацией об аресте Варданяна и не знают, если ли у него российское гражданство. «Здесь я не уверен (в отказе от российского гражданства – прим. ред.), поэтому не берусь комментировать точно, но у него было [гражданство России]. Но если вышел он из российского гражданства, то это другое дело», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Напомним, в начале сентября прошлого года Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах с армянским паспортом. 22 декабря того же года президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из гражданства России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В ноябре 2022 года Варданян получил пост государственного министра (главы правительства) непризнанной НКР, но 23 февраля 2023 года был снят с этой должности. До последнего времени Варданян оставался в Карабахе.

Баку, Москва, Наталья Петрова

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