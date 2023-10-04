Медведев: ЕС уверен, что Украина просуществует до 2030 года

Евросоюз определился с возможным сроком вступления Украины, а это значит, Брюссель уверен в существовании страны в 2030 году, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик назвал это хорошей новостью для Киева.

«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Значит, в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Вашингтон поставил финансирование Киева на одни весы с благополучием собственных граждан. Для украинских властей это может стать поводом для гордости, допустил Медведев.

«Отправлен в отставку спикер палаты представителей именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов», – говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Медведев предупредил, что разлад между Украиной и Польшей может угрожать народам этих стран. Он призвал граждан обеих стран поступить разумно и убрать таких лидеров с «политической доски».

Москва, Наталья Рязанова

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