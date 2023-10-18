Антонов обвинил США в провокации прямого столкновения НАТО и России

США продолжают провоцировать прямое столкновение России и НАТО, накачивая Украину оружием, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Поощрение ударов по мирным целям западным оружием делает Вашингтон сообщником киевского режима под управлением президента Владимира Зеленского.

«Накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает региональную безопасность. США продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией. Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений», – сказал Антонов.

Его комментарий опубликован в телеграм-канале дипмиссии.

Посол отметил, что Вашингтон намеренно скрывал от общественности отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Антонов предупредил, что у этого шага будут самые серьезные последствия, поскольку «Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям».

«На расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют. Все задачи специальной военной операции будут выполнены», – заверил посол.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России оставляют только один выбор: прямой конфликт с НАТО. На это направлены поставки Украине танков «Абрамс» из арсеналов НАТО, чествование в канадском парламенте члена дивизии ваффен-СС «Галичина». Сенатор Алексей Пушков так же призвал серьезно отнестись к словам американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией, поскольку они отражают настроения политической верхушки Штатов.

Накануне города Скадовск и Новая Каховка Херсонской области были атакованы американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Вашингтон подтвердил, что отправил Киеву такие боеприпасы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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