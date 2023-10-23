Евросоюз может дать трещину из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции нанесли больший ущерб экономике Евросоюза, чем самой России. По этой причине в ЕС назревает раскол. Об этом заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

Западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, указывает обозреватель. Европа понесла большие потери из-за введения экономических ограничений, чем Россия, на которую они были направлены. Так, согласно прогнозам Международного валютного фонда, экономика РФ по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

При этом конфликт на Украине уже привел к напряжению сил Евросоюза до предела, говорится в статье под названием «ЕС – «иллюзорный гигант» геополитики». У европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта, а стоимость восстановления Украины по окончании окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил Мюнхау.

Лондон, Зоя Осколкова

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