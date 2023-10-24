«У нас есть свои прекрасные ракеты»: Кремль отверг обвинение Трампа в краже «супер-пупер» ракеты у США

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа, обвинившего Россию в том, что Москва украла чертежи американской «супер-пупер» ракеты, а затем построила ее.

Как отметил представитель Кремля, у России есть своя ракета, «прекрасная ракета». «Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как супер-пупер, но она хорошая ракета. Не имеющая пока аналогов в мире», – сказал Песков журналистам. При этом он подчеркнул, что такая ракета у России «не одна».

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир заявил, что Россия в бытность президентства Барака Обамы якобы украла у Штатов засекреченные чертежи «супер-пупер» ракету, которые «летают супербыстро», и построила ее. Он не уточнил, какие ракеты имел в виду.

С аналогичным обвинением Трамп уже выступал в сентябре 2020 года. По его утверждению, Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как «похитила» информацию о технологии создания «супер-пупер ракеты», которая «в пять раз быстрее, чем обычные ракеты», у администрации Обамы.

Москва, Наталья Петрова

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