МИД РФ пообещал Болгарии ответить на отзыв аккредитации журналиста из России

Россия примет ответные меры на решение болгарских властей в отношении российского журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

София аннулировала аккредитацию собственного корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака. Власти предупредили россиянина о предстоящей высылке из страны без уточнения причин.

Захарова подтвердила, что российские дипломаты получили уведомление МИД Болгарии об аннулировании аккредитации и предстоящей экстрадиции Гацака.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», – заверила представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

В начале октября Россия заявила протест Кипру в связи с «провокационными действиями» в отношении собкора «Российской газеты». Кипрская полиция задержала журналиста с применением физической силы и спецсредств якобы за «неподобающую деятельность».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»