МИД РФ пообещал Болгарии ответить на отзыв аккредитации журналиста из России

Россия примет ответные меры на решение болгарских властей в отношении российского журналиста, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
София аннулировала аккредитацию собственного корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака. Власти предупредили россиянина о предстоящей высылке из страны без уточнения причин.
Захарова подтвердила, что российские дипломаты получили уведомление МИД Болгарии об аннулировании аккредитации и предстоящей экстрадиции Гацака.
«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», – заверила представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.
В начале октября Россия заявила протест Кипру в связи с «провокационными действиями» в отношении собкора «Российской газеты». Кипрская полиция задержала журналиста с применением физической силы и спецсредств якобы за «неподобающую деятельность».
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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