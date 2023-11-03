МИД РФ: закрытие Балтийского моря для России закроет его для всех

Закрыть Балтийское море от России невозможно, это означало бы закрытие акватории для всех, предупредил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», – сказал дипломат в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

По его мнению, говорить о Балтийском море как о «внутреннем море НАТО» могут только «легковесные» политики. Осуществление подобных планов повлекло бы негативные последствия, поэтому они нереалистичны.

«Оно никогда не превратится во внутреннее море НАТО. Такие фигуры речи используют легковесные политики. Эти мечты абсолютно не обоснованы, и тот, кто попытается реализовать эти мечты в какие-то практические действия, должен осознавать все негативные последствия», – цитирует замминистра ТАСС.

Латвия призвала НАТО закрыть Балтийское море для российских судов, если будет доказана причастность РФ к разрушению газопровода Balticconnector. В Кремле призвали вернуться к вопросам «закрытия» Балтики для отдельных стран после того, как найдутся виновные в подрыве «Северных потоков».

Москва, Наталья Рязанова

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