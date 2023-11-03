Будущее Украины зависит от принятых в США решений, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко. Он назвал радикальным сценарий, который ждет страну без американских финансовых вливаний.

«Наше будущее зависит от решений США. Верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня», – сказал министр в интервью итальянской Corriere della Sera.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев ничего не решает сам, но по указанию Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский лично прилетит в Москву на переговоры.

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад дал задание СМИ подготовить общественность к поражению Украины. пресса может называть разные причины неудачи киевского контрнаступления, но только не ошибки западных партнеров.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»