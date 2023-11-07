В МИД заявили о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ

Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В полночь на вторник, 7 ноября, была завершена процедура выхода страны из соглашения, говорится в сообщении МИД РФ.

«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Одновременно утратили силу еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ – Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора, и называемый Фланговый Документ от 31 мая 1996 года.

В МИД пояснили, что Будапештское соглашение было заключено с целью определения уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского Договора, а второй – для временного решения проблемы фланговых ограничений, возникшей в связи с прекращением существования СССР.

В министерстве подчеркнули, что оппоненты России предпочли строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе. «С учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России», – указали на Смоленской площади. Там отметили, что государства-члены НАТО и «страны-клиенты этого блока наглядно показали свою недоговороспособность», поэтому на данном этапе любые договоренности с ними в сфере контроля над вооружениями невозможны.

«Только когда жизнь заставит их вернуться к конструктивным и реалистичным позициям, соответствующий диалог мог бы возродиться как часть усилий по формированию новой системы европейской безопасности, отвечающей интересам России и всех других стран, отвергающих диктат Запада», – добавили в МИД.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт – как позитивный, так и негативный – будет учтен», – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

ДОВСЕ был подписан в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора 19 ноября 1990 года. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года – после распада Восточного блока и СССР. Договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений, в том числе танков, артиллерийских орудий, боевых самолетов. Адаптированный договор подписали представители 30 стран, но ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.

Москва, Наталья Петрова

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