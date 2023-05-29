Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанный в Париже 19 ноября 1990 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В начале мая Путин поручил денонсировать ДОВСЕ. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков был назначен представителем президента при рассмотрении документа в парламенте. Госдума приняла закон о денонсации договора 16 мая. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты руководствовались интересами россиян и безопасностью страны, когда рассматривали законопроект.

«Вашингтон и Брюссель, одержимые идеей построения однополярного мира, продвигая НАТО на восток, разрушили глобальную систему обеспечения безопасности. Вашингтон, накачивая киевский террористический режим оружием, дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы сохранить свою гегемонию. Провоцирует глобальную катастрофу», – отметил Володин в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ потерял актуальность для России еще в 2007 году, и теперь не сковывает Москву в выборе мест для размещения вооружений ради защиты страны.

«Теперь нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы. И, конечно, будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

ДОВСЕ был подписан в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года – после распада Восточного блока и СССР. Договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений, в том числе танков, артиллерийских орудий, боевых самолетов. Адаптированный договор подписали представители 30 стран, но ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Москва, Андрей Дорофеев

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