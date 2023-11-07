Сенаторы-республиканцы выдвинули Байдену ультиматум по Украине

Представители Республиканской партии в Конгрессе США угрожают отказать в помощи Украине, если демократы не согласятся ужесточить иммиграционное законодательство. Об этом информирует NBC News. Ряд республиканцев, даже те, кто поддерживает Киев, заявили, что Конгресс не примет законопроект о помощи Украине, не изменив при этом законы о предоставлении убежища в США.

Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд из Оклахомы, Том Коттон из Арканзаса и Линдси Грэм из Южной Каролины предупредили президента Джо Байдена о том, что дальнейшая помощь Украине не будет одобрена без ужесточения правил предоставления убежища в США.

Это предложение было встречено резкой критикой со стороны Белого дома и демократов, которые призвали республиканцев не держать финансирование Украины заложником спора, который длится между президентом и законодателями на протяжении последних 30 лет.

Как заявил Джеймс Лэнкфорд, демократам придется поддержать ужесточение пограничных законов, чтобы республиканцы могли одобрить помощь Украине в контролируемой Республиканской партией Палате представителей. «Мы не собираемся пытаться обезопасить другие страны и не обезопасить свою», – подчеркнул сенатор. Ланкфорд. По его словам, «мы должны быть в состоянии защитить свою страну, одновременно работая над безопасностью других».

Линдси Грэм, ярый сторонник Украины также заявил, что новый пакет помощи Киеву не будет утвержден без более жестких законов о предоставлении убежища в США. Он указал на резкий рост числа соответствующих прошений. «Мы не собираемся пропускать посылку, которая не получит контроля над границей», – сказал сенатор.

Ранее Белый дом запросил финансирование для Израиля и Украины на общую сумму $106 млрд в одном пакете, но республиканцы в Палате представителей разделили эти два пакета. На прошлой неделе представители Республиканской партии представили законопроект о выделении финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. В Белом доме заявили, Байден может ветировать законопроект о выделении помощи для Израиля отдельно от Украины, если Конгресс примет его в таком виде.

Между тем в США раздаются все больше возмущений по поводу трат американской администрации на Украину. Так, глава аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит заявил, что Киев получает гораздо больше, чем требуется для его обороны.

Вашингтон, Наталья Петрова

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