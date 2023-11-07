Страны НАТО приостановят участие в ДОВСЕ в ответ на выход из договора России

Страны внутри НАТО приостановят действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из договора России. Срок приостановки не называется.

«Государства-члены НАТО намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву. Это решение полностью поддерживают все государства-члены НАТО», – говорится в заявлении на сайте альянса.

МИД Великобритании заявил, что односторонний выход России из договора «подрывает принцип взаимности». Поэтому Лондон солидарен с союзниками и намерен приостановить свое участие в ДОВСЕ. Вопросы ограничения вооружений в дальнейшем будут решаться иначе.

«В ответ на действия России Великобритания вместе со своими союзниками решила приостановить свое участие в договоре и работать со странами-единомышленниками над разработкой и реализацией добровольных стабилизирующих мер», – гласит заявление британского МИД.

США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря, пишет The Wall Street Journal.

7 ноября истек срок, предусмотренный процедурой выхода из ДОВСЕ после подписания закона о денонсации договора президентом РФ. Действие документа в России было приостановлено в 2007 году. НАТО продолжает расширяться на восток, разрушая глобальную систему безопасности, и теперь Россия может размещать оружие там, где считает нужным без оглядки на договор.

Брюссель, Наталья Рязанова

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