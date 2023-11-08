Сенаторы-демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины

Представители Демократической партии в Сенате США отклонили законопроект республиканцев об экстренной финансовой и военной помощи Израилю отдельно от Украины, передает Reuters. На прошлой неделе проект закона был принят Палатой представителей США, которая контролируется представителями Республиканской партии.

Документ предполагал предоставление помощи Израилю в размере $14,3 млрд. По мнению республиканцев, эти средства нужно выделить до середины ноября. Законодатели настаивали на том, чтобы вопрос о помощи Украине рассматривался отдельно.

Демократы в Сенате не согласились с таким подходом, заявив, что выступают за одновременное предоставление помощи и Израилю, и Украине. Сейчас сенаторы-демократы готовят собственный законопроект о дополнительном финансировании и планируют представить его на текущей неделе.

Ранее президент США Джо Байден запросил в Конгрессе финансирование для Израиля и Украины на общую сумму $106 млрд в одном пакете. Из них $61,4 млрд должны пойти на помощь Украине. Американский президент потребовал, чтобы вопросы поддержки Тель-Авива и Киева рассматривались в едином пакете. Однако республиканцы в Палате представителей отвергли такую позицию. В Белом доме заявили, Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи для Израиля отдельно от Украины.

Вашингтон, Наталья Петрова

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