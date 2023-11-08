Лавров предупредил, что санкции против России останутся на долгий срок

Запад не намерен отменять санкции против России в отдаленной перспективе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская экономика выстояла под давлением ограничений, а потери европейского бизнеса составили 250 млрд евро.

В отношении России введено рекордное число санкций – более 17 тыс. Глава МИД подчеркнул, что их целью был раскол между руководством страны и обществом, и отменять санкционный режим никто не собирается.

«Мы прекрасно понимаем, что введенные против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся. Нам это и не требуется, и не потому что мы выбираем изоляционизм, а потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы Россия играла роль на международной арене, которая подобает ее истории, ее размеру, ее возможностям», – сказал министр во время посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Выступление Лаврова транслировалось на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что в дальнейшем Россия будем полагаться исключительно на себя в критических сферах. Уже сейчас создан потенциал для развития промышленности, нано-технологий, высоких технологий.

«Формируем неподконтрольный Западу механизм сопровождения торговли, прокладываем транспортные коридоры, налаживаем сбытовые цепочки, которые не будут подвержены злонамеренному воздействию извне», – перечислил Лавров.

При этом, европейский бизнес потерял порядка 250 млрд евро в связи с введенными Западом односторонними ограничениями против России.

После усиления санкционного давления на Россию президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественная экономика будет развиваться в соответствии с принципами открытости, предпринимательской свободы, сбалансированной макроэкономической политики, социальной ответственности, опережающего развития инфраструктуры и технологического суверенитета.

Рост ВВП по итогам 2023 года может достичь 3%, пока европейские экономики закончат год с отрицательной динамикой, заявил президент.

Москва, Наталья Рязанова

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