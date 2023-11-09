Володин: G7 разрушила миф о неприкосновенности собственности

Страны G7 прямо признались в намерении украсть замороженные российские активы, и международные организации должны дать оценку этим действиям, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он предупредил, что конфискация российских средств не нанесет вреда экономике РФ, но пошатнет институт международного права.

«Своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Ни одно государство, никакой бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Володин предупредил, что незаконные действия Запада дают России «моральные и юридические основания» распорядиться активами стран G7, сумма которых больше суммы замороженных российских средств.

Спикер призвал российский бизнес пускать деньги в работу в собственной стране. «Самый надёжный способ вложений – это инвестиции в свою страну, Россию. И деньги будут целы, и совесть чище», – добавил Володин.

Сенатский комитет США одобрил инициативу передать Украине часть замороженных российских активов и ввести запрет на возврат средств России до выплаты «компенсации украинской стороне».

В Кремле заявили, что конфискация замороженных российских активов может грозить Западу судебными издержками. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила о проблемах в мировой финансовой системе.

Москва, Наталья Рязанова

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