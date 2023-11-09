Лавров напомнил, что Зеленский обещал в одиночку сражаться против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал в одиночку сражаться с российскими войсками, если Запад откажет ему в помощи.

Министра попросили прокомментировать заявления Киева о планах на контрнаступление во время зимы или весны. Предупреждение сделано на фоне признания Вашингтона, что 96% предназначенных киевскому режиму денег уже потрачены.

«Зеленского трудно комментировать. Он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Тут всё очевидно», – сказал Лавров.

Фрагмент видеоинтервью для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликован на сайте МИД РФ.

На сообщение о том, что президент США Джо Байден «ещё верит в возможность Украины вернуть потерянные территории», министр ответил коротко.

«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», – сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался более однозначно: «И в Киеве, и в Вашингтоне – всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно»».

Как сообщал «Новый День», Вашингтон и Брюссель прорабатывают вопрос, от чего придется отказаться Киеву ради завершения конфликта. Запад признал, что конфликт на Украине зашел в тупик и находить поддержку на Киева стало сложно. Чиновники считают, что конфликт пора заканчивать путем переговоров.

Астана, Наталья Рязанова

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