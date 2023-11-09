Россия и Казахстан подписали «амбициозный» План действий на три года

Россия и Казахстан подписали трехлетний План действий для укрепления партнерства. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что документ содержит «амбициозные» задачи.

«В только что подписанном совместном заявлении и принятом трёхлетнем Плане действий поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства. Подчеркну, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику», – сказал Путин по итогам переговоров с казахским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

В Астане подписаны также межправительственные и межведомственные документы в разных сферах, включая безопасность, экономику. Министерства энергетики двух стран подписали меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в трех городах республики.

Путин отметил, что в 2022 году товарооборот между Россией и Казахстаном вырос более чем на 10%. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составили 17-20 млрд долларов. В республике действуют порядка шести тысяч деловых структур с российским капиталом. В Казахстане уже работают или готовятся стартовать совместные проекты с российским участием общей стоимостью в 36,5 млрд долларов, сообщила пресс-служба Кремля.

В конце сентября президент Токаев заверил Берлин, что Астана будет соблюдать санкционный режим в отношении России. Президент подчеркнул, что Казахстан не стал «анти-Россией» и поддерживает курс на всестороннее сотрудничество.

Астана, Наталья Рязанова

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