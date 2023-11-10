Путин получил доклады о ходе СВО в штабе ВС России в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Глава государства заехал туда после официального визита в Казахстан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине и ознакомился с новыми образцами военной техники.

Отмечается, что президента РФ в штабе сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. Другие подробности не раскрываются.

Напомним, в прошлый раз глава российского государства посещал штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону ночью 20 октября, возвращаясь из Перми. Путин принял доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении дел в ходе специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

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