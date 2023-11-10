Добровольцев будут наказывать за преступления против военной службы

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о введении уголовной ответственности за преступления, совершенные добровольцами при выполнении боевых задач.

В пояснительной записке к документу указывается, что участники добровольческих формирований наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, техникой, материально-техническими средствами. Вместе с тем уголовная ответственность за отказ от выполнения боевых задач, самовольное оставление места службы, утрату или намеренное приведение в негодность военного имущества, нарушение правил обращения с оружием, а также за добровольную сдачу в плен в отношении них отсутствует.

В законопроекте предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, которые были совершены в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Авторы инициативы предлагают закрепить подсудность уголовных дел, связанных с добровольцами, за военными судами. Это положение прописано в другом законопроекте.

Оба документа разработаны группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем думского комитета по обороне Андрем Картаполовым.

Напомним, 31 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект о привлечении участников добровольческих военных формирований к материальной ответственности за причинение ущерба вооружению, технике или имуществу при выполнении своих обязанностей. Документ уравнивает добровольцев с военнослужащими регулярных частей.

Москва, Наталья Петрова

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