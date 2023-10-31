Госдума согласилась ввести ответственность для добровольцев за порчу военного имущества

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о привлечении участников добровольческих военных формирований к материальной ответственности за причинение ущерба вооружению, технике или имуществу при выполнении своих обязанностей. Документ уравнивает добровольцев с военнослужащими регулярных частей.

В законопроекте предлагается расширить понятие «военнослужащий». После принятия закона таким статусом будут обладать участники добровольческих формирований, предусмотренных законом об обороне. Соответственно, действующие нормы о материальной ответственности военнослужащих и возмещении нанесенного ущерба будут распространяться на членов добровольческих формирований. Речь идет о хищении, умышленном уничтожении, повреждении, порче, незаконном использовании или других умышленных действиях.

Предполагается, что за ущерб по неосторожности будет грозить ограниченная материальная ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного месячного денежного содержания. Если размер ущерба не превышает ежемесячного денежного содержания, возмещение будет производиться по приказу командира воинской части, но не более 50% от выплаченного добровольцу в месяц. При этом уточняется, что если ко дню увольнения ущерб не возмещен, то оставшаяся задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства.

Москва, Мария Соколова

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