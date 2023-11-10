В Тульской области мигрантам запретят торговать алкоголем, водить автобусы и работать в кафе

В Тульской области намерены запретить мигрантам работать в общепите, в сфере торговли алкоголем и табаком, а также в пассажирских перевозках – городских и пригородных. Соответствующий проект указа губернатора Алексея Дюмина опубликован на сайте правительства региона.

Предполагается, что запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, до конца текущего года всем хозяйствующим субъектам области необходимо привести численность иностранных работников в соответствие с указом главы региона.

Как сообщал «Новый День», 8 ноября власти Челябинской области ввели запрет на привлечение иностранцев к работе на городских, пригородных и междугородных автобусах, а также в такси и арендованных легковых автомобилях с водителями. Эта мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого подобный запрет ввели в Калужской области. Со следующего года иностранцам запретят торговать топливом, продуктами питания и табаком, а также работать водителями такси и маршруток.

Тула, Наталья Петрова

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