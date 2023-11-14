Генсек НАТО призвал нарастить помощь Украине из-за «сложной ситуации» на поле боя

Североатлантический альянс и ЕС должны наращивать военную помощь Украине, поскольку на поле сражения сложилась «сложная ситуация». С таким призывом выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

«Интенсивные бои продолжаются, ситуация на поле боя остается сложной, и потому мы должны продолжать нашу интенсивную поддержку Украины», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Генсек НАТО заявил, что намерен обсудить с главами минобороны ЕС положение дел на украинских фронтах. При этом он, как отмечается, в своем выступлении по украинской теме ни разу не произнес слова «наступление».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский накануне в своем ежедневном видеообращении рассказал, на каких направлениях фронта сейчас «сложно». По его словам, это Авдеевское, Марьинское, Бахмутское, Лиманское, Купянское, Запорожское и Херсонское направления. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном заявил, что «самыми горячими» остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления. По его оценке, «ситуация сложная, контролируемая».

Столтенберг сегодня в очередной раз заявил, что нельзя допустить победы России, а Украина должна сохранить свою независимость, передает РИА «Новости». Поэтому поддержка Киева в интересах союзников, резюмировал он.

Глава альянса при этом заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решение, на каких условиях садиться за стол переговоров и заключать мирное соглашение. Он также отметил, что степень приемлемости условий переговоров будет зависеть от той помощи, которую оказывают страны НАТО. «Ответственность союзников по НАТО состоит в поддержке Украины», – заключил Столтенберг.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз вряд ли успеет выполнить план по поставке 1 млн боеприпасов Украине к марту 2024 года. «Евросоюз уже выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов. Теперь речь идет о производстве снарядов и, соответственно, об увеличении их выпуска в ЕС. Однако, велика возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов», – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 13 ноября.

О недостижимости цели ЕС передать Украине миллион боеприпасов сегодня заявил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он указал на отсутствие достаточных мощностей для производства боеприпасов. При этом, заверил он, в ЕС пытаются ускорить процессы производства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал союзников активнее и больше работать над выполнением плана по поставке боеприпасов ВСУ. Выполнить обещание о поставках боеприпасов Евросоюзу, по его мнению, мешают «плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей».

Брюссель, Наталья Петрова

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