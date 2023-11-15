Во Франции признали США проигравшими в «психологической войне»

США проиграли в психологической войне, как только мир увидел сектор Газа, разрушенный Израилем при военной поддержке Штатов. Картина разрушений оказалась намного страшнее видов Мариуполя после боев за город и сыграла против Вашингтона, пишет Figaro.

Многие страны возмущены действиями Израиля в секторе Газа, где за месяц погибли более 11 тысяч человек. Громогласно заявившие о поддержке Израиля Штаты лишились последней надежды на симпатии стран глобального Юга. Теперь на Вашингтон сыплются обвинения в поставках снарядов, которые принесли смерть и разрушения в сектор Газа.

«Изображения Газы теперь уже точно становятся оружием для настроенных против Запада стран. Они позволяют этим странам обвинять Запад в лицемерии и политике двойных стандартов. И при передаче Израилю оружия, и при наложении международных санкций на «незападные» страны», – говорится в статье.

Издание отметило, что вмешательство США в палестино-израильский конфликт оказалось на руку России. Оно испортило имидж Вашингтона и нарушило процессы снабжения Киева оружием и деньгами.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что открытая поддержка Вашингтоном действий Тель-Авива является пособничеством убийству мирного населения сектора Газа и, в частности, нападению на больницу Аль-Шифа.

Правозащитники из США и Палестины подали судебный иск против администрации президента США Джо Байдена за пособничество геноциду палестинцев в секторе Газа. Истцы заявили, что Белый дом обязан предотвращать геноцид, но только разжигает конфликт, передавая Израилю оружие.

Париж, Наталья Рязанова

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