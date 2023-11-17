США пытались превратить саммит АТЭС в «арену для боев без правил», заявил посол по особым поручениям Марат Бердыев. Он отметил, что Россия перенесла свое внимание на работу в азиатском регионе, поэтому значение сотрудничества в группе будет расти для нашей страны.

Период председательства США был очень непростым, поскольку Штаты вновь отказались от цивилизованной дипломатии, что стало их фирменным знаком. Россия планомерно работает с участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, чтобы нивелировать попытки Штатов устроить бои без правил внутри группы.

«Правильно было бы говорить не о политизации АТЭС, а о стремлении американцев превратить его в ристалище, в арену для боев без правил. Или по их пресловутым «правилам», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Вашингтон пытался злоупотреблять полномочиями председателя и навязывать остальным участникам свои подходы. По мнению посла, зачастую предложения США были «экзотическими». Это привело к тому, что все мероприятия в течение года оканчивались без согласованных итогов.

«Сохраняются серьёзные риски, что сценарий повторится и на саммите. И эти риски я оцениваю достаточно высоко», – добавил дипломат.

Сотрудничество со странами АТЭС имеет большое значение для России. Товарооборот РФ с остальными экономиками группы в 2023 году увеличился на 12% по сравнению с объемом в 278,3 млрд долларов по итогам прошлого года.

«Значение АТЭС для нас будет только нарастать в виду того, что Россия продолжает наращивать широкий фронт экономического взаимодействия с азиатскими экономиками, Латинской Америкой», – пояснил Бердыев.

Форум АТЭС объединил 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. США председательствовали на форуме в 2023 году, поэтому саммит проходит в Сан-Франциско и завершится 17 ноября.

Сан-Франциско, Наталья Рязанова

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