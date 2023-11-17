Зеленский заявил, что на Украине готовится новый майдан, и обвинил в этом Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной подготовке нового майдана в стране с целью отстранения его от власти. По его утверждению, план по дестабилизации ситуации на Украине якобы готовит Россия. Об этом глава киевского режима заявил на встрече с представителями иностранной прессы, передает Bloomberg.

По словам Зеленского, Москва якобы стремится посеять раскол в украинском обществе, создав «хаос» внутри страны, чтобы сместить его с поста президента.

«У нашей разведки есть такая информация, аналогичные сведения поступили и от наших партнеров», – сказал Зеленский. Он заявил, что речь идет о некой операции под названием «Майдан-3», которую якобы разрабатывает Россия с целью осуществления госпереворота в стране. «Майдан для них – это переворот, поэтому операция понятна», – отметил украинский президент.

Зеленский, запретивший переговоры с президентом России Владимиром Путиным, при этом вновь заявил, что его правительство не будет склоняться в пользу чего-либо, напоминающего замороженный конфликт.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев не может позволить себе заморозить конфликт с Россией. В этом случае, по его словам, с последствиями заморозки придется разбираться следующим поколениям. Он полагает, что конфликт «нужно заканчивать» на условиях Киева. Зеленский при этом подчеркнул, что борьба продолжится даже в условиях уменьшения военной помощи от союзников.

Киев, Наталья Петрова

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