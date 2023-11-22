Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаток помощи от США и на то, что все внимание мира переключилось на Израиль, рассказал корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Журналист заявил, что Зеленский был очень эмоциональным и «вообще не сдерживался», когда говорил о своих обидах.

«Он говорил о США, об отсутствии финансирования со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки от американцев. О том, как Израиль отвлек мир от Украины, и для Киева настал критический момент», – поделился Холл.

Зеленский вновь угрожал миру глобальной войной, которую якобы готова развязать Россия, если Украина не получит «достаточной поддержки».

Лондон уже предупреждал, что неблагодарное поведение Зеленского настраивает против союзников против Киева. Оказывающие помощь Украине страны склонны пересмотреть свои позиции относительно поддержки киевского режима.

Зеленский также переживает, что если Евросоюз отложит переговоры о принятии Украины, могут сорваться и другие договоренности: о военной и финансовой помощи Украине и санкционном давлении на Россию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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