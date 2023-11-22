ХАМАС освободит двух россиянок после прекращения огня

Движение ХАМАС освободит двух россиянок в числе других заложников, которых отпустят после установления режима прекращения огня. Список еще уточняют, сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

Представители движения корректируют список заложников, которых готовы отпустить, вместе с международными посредниками из Катара, Египта и США. Басем Наим не уточнил, войдут ли россиянки в первую группу освобожденных.

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», – цитирует Наима РИА Новости.

Список покажут вечером 22 ноября, а заложников будут отпускать группами по 10 человек, уточнила радиостанция Kan.

Напомним, движение ХАМАС и власти Израиля договорились об обмене захваченными людьми. ХАМАС отпустит 50 заложников, захваченных 7 октября в Южном Израиле. За каждых 10 человек режим прекращения огня будут продлевать на день. В обмен Израиль освободит 150 палестинских заключенных.

Москва, Наталья Рязанова

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