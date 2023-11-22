Финляндия запросила у ЕС людей для защиты границы с Россией

Финляндия запросила в европейском пограничном агентстве Frontex дополнительных сотрудников для охраны границы с Россией. Еврокомиссия приняла без доказательств обвинения финских властей в адрес России в «использовании мигрантов».

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕК будет своевременно реагировать на развитие ситуации у финско-российской границы.

«Финляндия запросила у Frontex дополнительную оперативную поддержку в ближайшие недели в виде 60 сотрудников. Сейчас Россия использует любые средства для дестабилизации нашего союза, наших государств-членов и наших соседей. Их цель: сломать наш единый фронт», – цитирует чиновника агентство «Прайм».

Йоханссон повторила высказанные Хельсинки обвинения, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы раскачать ситуацию в ЕС. Сотрудница ЕК подчеркнула, что Финляндия не отказывается принимать беженцев, хотя и закрыла четыре КПП на границе.

«Возможность подать заявку на международную защиту гарантирована на двух других пунктах пересечения границы в Вартиусе и Салле», – сказала еврокомиссар.

При этом, оба КПП находятся на севере Финляндии, а пункт «Салла» между Мурманской областью и Лапландией открыт лишь несколько часов в сутки.

Правительство Финляндии прорабатывало возможность полностью закрыть границу с Россией с 22 ноября. Минюст заблокировал это предложение, поскольку тогда у мигрантов не останется шанса попросить убежище, право на которое им гарантировано законами ЕС и Европейской конвенцией по правам человека.

Брюссель, Наталья Рязанова

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