Володин назвал убытки финнов от закрытия границы

Закрытие границы с Россией обойдется Финляндии в три миллиарда евро, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он уверен, что это решение станет наказанием для самих финнов.

Напомним, Финляндия с 25 ноября закрыла все КПП на границе с Россией, кроме самого северного Райа-Йосеппи. Финские власти продолжают обсуждать возможность полного закрытия границы.

«Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка трех миллиардов евро. Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Европе нарастают экономические проблемы, ставшие следствием санкций против России. Согласно прогнозам, в девяти европейских стран по итогам 2023 года экономика «уйдет в минус».

«На западе Финляндию ждёт целый ряд проблем: от серьёзного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться», – предупредил Володин.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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