В ФРГ оппозиция призвала к досрочным выборам, чтобы сменить Шольца

Коалиция во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не способна вывести страну из кризиса, считает премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер. Он призвал к досрочным выборам.

«Коалиция больше не в состоянии справляться с проблемами, которые канцлер игнорирует и замалчивает. Необходимы фундаментальные изменения, и досрочные выборы стали бы верным путем выхода из кризиса», – написал Зедер в своем блоге.

Политик отметил, что Шольц в своем выступлении не представил четкого плана и не назвал, за счет каких сфер собирается экономить. Ранее канцлер предупредил, что стране придется перейти в жесткую экономию в связи с нехваткой в бюджете 60 млрд евро. При этом власти не намерены отказываться от курса модернизации Германии.

«Заявление правительства канцлера разочаровывает. Без ориентации, без видения и без концепции – четкого плана нет. Что будет с бюджетом 2024 года? По каким статьям будет экономия? Так Германия не сможет выйти из национального кризиса», – подвел итог Зедер.

Порядка 66% опрошенных жителей ФРГ не верят, что канцлер Олаф Шольц вытянет страну из кризиса в условиях ограниченного бюджета. 46% респондентов предложили сразу провести новые выборы. Партия «Альтернатива для Германии» также призвала к отставке правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем и досрочным выборам.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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