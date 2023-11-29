Пушков назвал признаком невменяемости веру в НАТО в победу ВСУ

Сенатор Алексей Пушков назвал невменяемым министра из страны НАТО, до сих пор верящего в победу ВСУ. Так российский политик прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал о встрече с коллегами из стран НАТО. Один из министров заявил, что верит в победу Украины в конфликте с Россией, но его никто не поддержал.

«Глава МИД Венгрии Сийярто тактично умолчал о том, кто был тот единственный министр на заседании глав МИД НАТО, который настаивал на «успешности украинского контрнаступления». Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», – высказался Пушков в своем телеграм-канале.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза Украине и вступление страны в сообщество. Венгерский политики призвал Брюссель подумать об эффективности текущей политики в отношении Украины и решить, достижима ли ее цель.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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