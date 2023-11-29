Песков: новые военные силы Финляндии у границы можно расценить как угрозу

Стягивание военный сил к российско-финской границе может привести к напряженности, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что действия Финляндии ничем не обоснованы.

«Финляндии никто не угрожает. Это абсолютно избыточная меры по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы, нет никакой напряженности», – сказал Песков журналистам.

Он предупредил, что Россия может расценить как угрозу дополнительные военные силы, стянутые к российской границе. И это грозит возникновением напряженности между странами.

«Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу. Это абсолютно не спровоцированная, не обоснованная концентрация военных подразделений на российской границе. Именно так мы это видим», – пояснил представитель Кремля.

Финляндия запросила у Евросоюза дополнительных пограничников для охраны границы с Россией. Еврокомиссия приняла без доказательств обвинения финских властей в адрес России в «использовании мигрантов» для нарушения порядка в стране. Финские власти с 30 ноября до 13 декабря закрыли последний работавший пункт пропуска на границе с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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