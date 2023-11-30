Киев начал готовить украинцев к перемирию с Россией

Некоторые украинские политики и западные СМИ готовят жителей Украины к мирным переговорам с Россией. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник в эфире «Новости.LIVE». По его словам, это делается для того, чтобы в будущем для украинцев диалог с Москвой об урегулировании конфликта не стал неожиданностью.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к переговорам», – сказал эксперт.

Бортник добавил, что на приближение диалога влияют снижение объемов помощи со стороны стран Запада и провал попытки перетянуть страны Глобального Юга на сторону Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение украинских вооруженных сил на фронте.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что среди западных партнеров активизировались дискуссии о необходимости диалога с Россией. По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство в Киеве.

В свою очередь, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирного соглашения, а неминуемой капитуляцией перед Россией. По его мнению, киевские власти упустил свой шанс на переговоры, теперь Россия может диктовать свои условия заключения мира.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube