Президент ФРГ полчаса ждал катарских дипломатов в аэропорту Дохи

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер порядка 30 минут ждал на трапе своего самолета, когда прибудет катарская делегация для его встречи. По прилету в Доху политика ожидали только красная дорожка и военный караул, но ни одного местного дипломата, пишет Deutsche Welle (включена Минюстом в список иноагентов).

По данным издания, самолет немецкого президента прибыл немного раньше графика. Это не помешало работникам аэропорта и военным подготовиться ко встрече. У трапа также ожидал посол ФРГ в Катаре Лотар Фрайшладер.

«Прибыв немного раньше графика, Штайнмайер почти полчаса ждал под палящим солнцем в дверях Airbus A350 бундесвера, прежде чем министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи приехал, чтобы принять главу ФРГ», – говорится в статье.

Штайнмайер 29 ноября участвовал в переговорах по освобождению немецких граждан из числа заложников палестинского движения ХАМАС. Катар является страной-посредником в решении вопросов обмена удерживаемыми лицами между Израилем и ЦАХАЛ, а также прямого освобождения заложников.

Западные политики все чаще попадают впросак во время визитов на Ближний Восток. В октябре госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ожидал начала встречи с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Запланированные на вечер переговоры состоялись только утром.

Несколько дней спустя сразу два лидера ближневосточных государств отказались от встречи с президентом США Джо Байденом. Хозяин Белого дома не смог увидеться с королем Иордании Абдаллой II и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube