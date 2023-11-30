«Выдающийся дипломат»: Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Киссинджера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его кончиной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин назвал Киссинджера «выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем», который на протяжении многих десятилетий пользовался заслуженным авторитетом во всем мире.

Президент РФ указал, что неоднократно встречался с ним и сохранит самую светлую память об этом.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – говорится в тексте телеграммы.

Также Путин отметил, что «с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности».

О смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера утром 30 ноября сообщили американские СМИ. телеканал CNN отмечал, что он умер на 101-м году жизни в своем доме в Коннектикуте. Причина смерти не уточнялась.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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